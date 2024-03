Un forfait de dernière minute pour les Diables Rouges en Irlande !

Plusieurs Diables Rouges manqueront le match face à l'Irlande. On sait ainsi déjà qu'il y a de grandes chances pour que ni Jan Vertonghen, ni Romelu Lukaku ne seront de la partie, même si ce dernier a fait son retour à l'entraînement ce vendredi (lire ici).

Koen Casteels est également absent et sera remplacé par Matz Sels. Ces forfaits s'ajoutent notamment à celui de Kevin De Bruyne, indisponible pour cette trêve internationale. Et un nouveau coup dur vient d'être annoncé. Charles De Ketelaere n'a en effet pas fait le déplacement à Dublin.

"Charles De Ketelaere n'a pas voyagé en Irlande en raison d'une blessure minure aux adducteurs. Bon rétablissement, Charles !", annonce ainsi la fédération via ses réseaux. Aucun détail n'a été partagé concernant la rencontre à Wembley, prévue pour le mardi 26 mars.

Pour Domenico Tedesco, c'est une grosse perte. En l'absence combinée de Lukaku et De Bruyne, Charles De Ketelaere, en forme impériale avec l'Atalanta Bergame, aurait bien pu postuler à une place de titulaire. Il n'en sera donc rien.

Cette saison, Charles De Ketelaere compte 10 buts et 7 passes décisives en 34 matchs avec l'Atalanta. En sélection, l'ancien Brugeois compte 2 buts en 14 caps.

UPDATE: Charles De Ketelaere didn't travel to the Republic of Ireland due to a minor adductor injury. Speedy recovery, Charles. 🙏 pic.twitter.com/BlOBIZc10R