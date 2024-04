Trois clés, un maintien : Rik de Mil c'est bien, mais à Charleroi, ce sont les cadres qui vont devoir se bouger

Le Sporting Charleroi va commencer ses play-downs en relativement bonne position, avec cinq longueurs d'avance sur le maintien. Au Mambourg, voici les trois clés nécessaires pour sécuriser son avenir le plus rapidement possible.

C'est dans une position relativement confortable que le Sporting Charleroi va commencer ses play-downs, avec cinq longueurs d'avance sur la zone rouge. Toutefois, l'ambiance n'est absolument pas au confort au Mambourg, où la tête de Mehdi Bayat est exigée par les supporters, malgré les multiples communiqués de la direction pour maintenir sa confiance en son administrateur général.

Felice Mazzù parti, c'est Rik de Mil qui va tenter de sécuriser son deuxième maintien de la saison, après celui acquis avec Westerlo dans des circonstances particulières, contre Genk, qui lui avaient d'ailleurs valu son départ de la Campine. Du sang frais pour remotiver les troupes à la tête des Zèbres, mais ce sont surtout les joueurs eux-mêmes qui vont devoir, enfin (pour certains), revêtir leur bleu de travail.

Les cadres de Charleroi doivent enfin répondre présent

Quand un bateau tangue, voire coule, c'est son capitaine qui doit le ramener sur le droit chemin. Son capitaine ou ses tauliers, ce que n'ont pas fait ceux du Sporting Charleroi depuis le début de l'exercice.

Inutile de tourner autour du pot, Marco Ilaimaharitra et Adem Zorgane devront montrer autre chose, clairement. Les deux joueurs sont pétris (pas Jérémy, dont on parlera un petit peu plus tard) de talent, mais ils n'ont pas toujours semblé pleinement concernés par la situation des leurs.

Peu d'esprit de révolte, c'est un constat assez global dans cette équipe de Charleroi, mais les seuls joueurs capables de naturellement l'amener ont été écartés en milieu de saison, puis rappelés parce qu'il n'y avait plus vraiment le choix (on pense à Damien Marcq, notamment). Les joueurs qui commencent à avoir un vécu à Charleroi et qui ont les qualités individuelles nécessaires devront montrer bien plus lors des six derniers matchs.

Les Zèbres vont enfin devoir marquer

26 buts en 30 matchs, c'est faible, mais ce n'est pas le pire bilan des participants aux play-downs, puisque Eupen (24) et Courtrai (22) font pire. Mais ce bilan est bien trop maigre, et encore plus frustrant lorsque l'on se dit que parmi ces quatre équipes, c'est clairement le Sporting Charleroi (et peut-être le RWDM) qui a galvaudé le plus.

Au Mambourg, ce sont les buteurs qui... ne butent pas assez. Le Carolo le plus décisif cette saison, c'est Parfait Guiagon, milieu de terrain offensif, qui compte cinq buts. Dabbagh en compte quatre, comme Ilaimaharitra. Zorgane, Dragsnes, Bernier et Sylla suivent avec deux buts.

Le bilan statistique de la deuxième ligne n'est pas mauvais. Celui de la ligne offensive, par contre, est exécrable.

Les recrues de Charleroi devront confirmer

Car ce sont elles, les satisfactions du deuxième tour. Si l'on omet Dabbagh et Guiagon, le dernier mercato estival de Charleroi n'était pas d'une grande satisfaction, au contraire du mercato hivernal.

Elles sont arrivées tard, très tard, les recrues de Mehdi Bayat. On se rappelle d'ailleurs la banderole ironique des Storm Ultras, "bienvenue aux renforts"... il n'y en avait pas.

Mais dans les derniers jours du mercato, Jérémy Petris, Achraf Dari et Etienne Camara ont débarqué et ont apporté, de manière générale, de la satisfaction. Le maintien pour Charleroi, il passera aussi par la confirmation de ces trois recrues.