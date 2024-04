Le conte de fées continue pour ce petit club anglais détenu par une star d'Hollywood !

La belle histoire continue pour Wrexham, promu en League One. Le club racheté par la star d'Hollywood Ryan Reynolds enchaîne sa seconde promotion consécutive.

Il y a quelques années de cela, personne ne connaissait le Wrexham AFC, qui évoluait en D5 anglaise. Mais en 2021, tout a changé : Ryan Reynolds, superstar d'Hollywood (Deadpool, Pokémon : Détective Pikachu), a racheté le club en compagnie de Rob McElhenney (It's Always Sunny in Philadelphia).

Depuis, le club gallois vit un vrai rêve. Promu la saison passée en League 2 (D4), Wrexham a désormais validé son ticket pour la League One, la D3, à deux journées de la fin du championnat.

Le Wrexham AFC a écrasé Forest Green 6 buts à 0, et ne peut désormais plus être rattrapé par Milton Keynes. Wrexham est deuxième au classement, tandis que le leader Stockport est également déjà assuré de sa montée.

L'histoire du club racheté par Ryan Reynolds a été filmée et mise en scène dans un documentaire appelé "Welcome to Wrexham", diffusé sur Disney + et qui a eu énormément de succès. Deux saisons ont déjà été diffusées et la popularité de Wrexham ne devrait pas faiblir.

En League One, le club affrontera notamment des clubs comme Blackpool, Wigan, Barnsley ou encore (s'ils ne sont pas promus) Derby County ou Bolton.