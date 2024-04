Standard champion, l'Antwerp en D2 et la dernière de Deflandre : Dender en D1, c'était une autre époque

Le FCV Dender a célébré vendredi dernier sa montée en D1A. Un retour au sein de l'élite 15 ans plus tard pour le modeste club de Flandre orientale, qui ne comptabilise jusqu'ici que deux saisons en Jupiler Pro League de 2007 à 2009.

Le FCV Dender a célébré vendredi dernier sa montée en D1A. Un retour au sein de l'élite 15 ans plus tard pour le modeste club de Flandre orientale, qui ne comptabilise jusqu'ici que deux saisons en Jupiler Pro League de 2007 à 2009.

Cette promotion est une surprise compte tenu de la concurrence. Zulte Waregem et le SK Beveren, habitués à la D1A, faisaient partie des favoris. Lommel peut compter sur l'investissement du City Football Group, Deinze sur celui de ses propriétaires singapouriens. Dender a dû se contenter de joueurs pour la plupart libres, jeunes et/ou très bon marché, et y est arrivé.

Mais la D1A sera une toute autre histoire. Même si, étrangement, le FCV Dender avait été victime à l'époque d'un scénario semblable à 2023-2024 : 2008-2009 a été la dernière saison à 18 équipes, amenant les équipes classées 15e et 16e à lutter avec deux équipes de D2 pour leur maintien. Un peu comme cette saison et ces fameux Playdowns auxquels doivent faire face les 4 derniers de D1A.

L'Antwerp en D2 et le Standard champion !

En 2009, Dender se retrouve donc, malgré une 15e place qui aurait suffi n'importe quelle autre année, à lutter pour son maintien avec le KSV Roulers et deux équipes de D2 : le Lierse... et l'Antwerp, champion en 2023. Une autre époque, très clairement.

L'autre extrémité du classement rappellera une période dorée aux supporters du Standard. Pour la seconde saison d'affilée, les Rouches étaient sacrés champions de Belgique via d'inoubliables « test matchs » face à Anderlecht. Quinze ans plus tard, le Standard a fini 10e et semble loin d'un nouveau titre.

Les adieux d'Eric Deflandre à la D1

La saison 2008-2009 de Dender a également été la dernière en D1 d'une véritable légende du football belge : Eric Deflandre. L'actuel entraîneur adjoint du FC Liège, 57 fois Diable Rouge, a disputé une saison pleine avec les Flandriens, avant de signer au Lierse en Proximus League.

Le club de Denderleuuw, même s'il n'a passé que 2 ans en D1, a également connu quelques noms célèbres de notre football. Citons, en plus de Deflandre, des joueurs tels que Cédric Berthelin, Timothy Derijck (prêté par le PSV), Koen Persoons, Erwin Lemmens, Ervin Zukanovic ou encore Marcin Zewlakow.