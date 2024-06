Un jeune talent belge pourrait rapporter gros à La Gantoise !

Après Gift Orban, Malick Fofana et Hugo Cuypers la saison dernière, La Gantoise a déjà vu plusieurs attaquants prolifiques quitter la Planet Group Arena. Cet été ne devrait pas échapper à cette règle et le club pourrait voir d'autres atouts offensifs quitter le navire.

Après des rumeurs concernant Tarik Tissoudali, c'est au tour de Matias Fernandez Pardo qui semble également faire l'objet d'une attention particulière. En effet, selon Sacha Tavolieri, la Real Sociedad serait très intéressée par le joueur.

Les recruteurs du club espagnol lui ont déjà rendu visite à plusieurs reprises, et la Real Sociedad serait prête à faire une offre d'environ 8 millions d'euros pour Pardo. Mais les Espagnols ne sont pas les seuls intéressés. Le Vfb Stuttgart et le Bayer Leverkusen suivraient également la situation de près. Transfermarkt estime la valeur du Belge de 19 ans à 3 millions d'euros.

