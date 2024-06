Officiel : Anderlecht passe à l'action pour l'une des plus grandes promesses de Neerpede

Joshua Bethume a signé son premier contrat professionnel avec le RSC Anderlecht. Une belle preuve de confiance à l'occasion de ses 15 ans.

Joshua Bethume fait partie des talents émergents de la génération 2009. Il a commencé à jouer au football au BX Bruxelles alors qu'il n'avait que 5 ans et a ensuite été rapidement remarqué par Anderlecht.

Le jeune Bruxellois s'est vite senti comme un poisson dans l'eau dans l'une des catégories d'âge les plus prometteuses de Neerpede. Josh (comme on l'appelle à l'académie) peut jouer au milieu de terrain ou en tant qu'arrière droit et est une aubaine pour ses jeunes entraîneurs grâce à sa polyvalence.

Dans les pas de Mario Stroeykens ?

Interrogé sur ses qualités, Joshua évoque la percussion, la technique et la vision du jeu. Il s'inspire d'un joueur comme Mario Stroeykens, dont il admire l'impact sur le terrain. En tant que supporter du Sporting, Joshua rêve de faire un jour ses débuts au Lotto Park pour son club préféré.

Lié à Anderlecht jusqu'en 2027 (avec une saison supplémentaire en option), il jouera pour les U18 la saison prochaine. Il y a quelques mois, le jeune Bruxellois s'est distingué lors de la Future Cup, où lui et ses coéquipiers de deux ans plus âgés ont réalisé de solides performances contre de grands clubs européens tels que le PSG et le Sporting Portugal.

Mikkel Hemmersam, directeur de l'Académie, conclut : "Joshua est un jeune joueur moderne, dynamique et polyvalent. Il combine une bonne mentalité avec d’excellentes aptitudes avec le ballon. Nous sommes impatients de suivre son évolution dans les saisons à venir".