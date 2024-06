Jérémy Doku raconte son erreur fatale contre la Slovaquie et comment il a relevé la tête

L'Euro de Jérémy Doku n'avait pas commencé de la meilleure des manières. Le jeune Diable a commis une erreur fatale en passant vers Wout Faes dans l'axe, et offert le but à la Slovaquie.

Et dire qu'après quelques minutes à peine, Jérémy Doku avait offert une magnifique chevauchée qui se terminait presque par un but belge. Les choses auraient été bien différentes. Mais l'erreur fatale est ensuite arrivée, celle qui a permis à la Slovaquie de faire 0-1.

En conférence de presse ce lundi, Jérémy Doku est revenu à froid sur cette phase. "Bien sûr, il y avait beaucoup de frustration, mais je ne me cache pas, j'assume complètement : c'était une erreur de ma part", admet l'ailier de Manchester City, qui n'a pas été paralysé par ce fait de jeu.

© photonews

"C'est arrivé à la 6e minute. Qu'est-ce que je devais faire ? Arrêter de jouer et garder la tête dans le sol, ou continuer à redemander le ballon et essayer de forcer quelque chose ? J'ai choisi la deuxième option", sourit Doku. Résultat : 6 dribbles réussis, le plus haut total de l'Euro.

Doku n'avait rien à faire là

"J'ai abordé le deuxième match de la même façon, je n'ai plus pensé à cette erreur". Mais était-il censé se trouver là sur cette phase ? Doku a aussi été victime d'un manque d'initiative de la part du reste de l'équipe.

"C'est vrai que ce n'est pas habituel que je me retrouve là. J'ai vu Timothy avec la balle et j'ai été lui demander. Puis, je fais une erreur technique. C'est une passe que je réussis souvent, je l'ai encore faite contre la Roumanie", explique-t-il. "J'aurais dû la dégager, laisser le bloc remonter. Ca arrive. Mais ça ne devrait pas arriver, et je prends mes responsabilités".