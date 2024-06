Officiel : le RAEC Mons attire un renfort de poids !

Les Dragons se renforcent en vue de la nouvelle saison qui les attend à l'échelon supérieur en D1 ACFF.

Le RAEC Mons a décroché la signature de Loris Brogno. A 31 ans, ce dernier effectue son grand retour au Stade Tondreau et évoluera sous les ordres de son père, Dante.

Passé par le Sporting de Charleroi, Lommel et Mons comme évoqué, il a également porté les couleurs du Sparta Rotterdam et du Beerschot, avant de poser ses valises en Azerbaïdjan (Zira) puis Sangiuliano (Italie).

"Loris peut évoluer en soutien d’attaque ou sur les flancs. Il est aussi intéressant sur phase arrêtée", a évoqué son père sur les réseaux du club.

"Il connaît parfaitement la maison et fait partie des joueurs les plus en forme physiquement. Avec son vécu et son expérience, il va apporter au groupe. Loris était un joueur apprécié des supporters lors de son premier passage car il ne lâchait jamais rien. Cette mentalité de gagnant est importante pour notre projet", ont commenté Bernard Courcelles (Directeur Général) et Hubert Ewbank (Président).