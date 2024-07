Igor Thiago arrive en Premier League mais n'a pas oublié Bruges

Le buteur ne portera plus le maillot du Club de Bruges. La Premier League l'attend.

Igor Thiago a donné sa première interview en tant que joueur de Brentford, sur le site de sa nouvelle formation. Ce dernier n'a pas oublié Bruges, qui lui a permis de réaliser son rêve.

"J'ai faim et je veux toujours en faire plus. Depuis que j'ai quitté le Brésil, c'est ce que j'ai toujours cherché à faire dans ma carrière : gagner plus de titres, me faire un nom, écrire l'histoire", évoque celui qui aidé le Club à remporter un titre surprise sur un air de remontada la saison dernière.

"J'ai pu réaliser de grandes choses au Club de Bruges. Le fait que j'aie pu aider mes coéquipiers à remporter le titre a été très important pour moi. Cela a demandé beaucoup de travail et de dévouement. Tout le monde a continué à croire en moi, même lorsque je ne me sentais pas très bien dans ma peau", salue le Brésilien.

Thiago prêt pour la Premier League

Thiago arrive très confiant à Brentford avec la faim de réussir : "Si vous faites preuve de beaucoup de travail, de dévouement et d'engagement, les beaux jours arrivent Je suis prêt pour la Premier League !"