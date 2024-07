Enfin la fin du calvaire pour Julien Duranville ? Le grand souhait de Dortmund

Julien Duranville avait fait très forte impression il y a deux saisons au RSC Anderlecht. Au point où, à l'hiver 2023, le Borussia Dortmund avait déboursé 8,5 millions d'euros pour le recruter.

Mais depuis, le jeune ailier droit a été freiné par un corps très fragile, causant de nombreuses blessures. Il n'avait joué que lors de la dernière journée de Bundesliga, réalisant d'ailleurs une entrée au jeu tonitruante.

Cette saison, le calvaire s'est poursuit pour Duranville, étant touché par des importants problèmes musculaires. Il n'a joué que 7 matchs, dont 5 avec les U19 et 2 avec l'équipe première.

Le départ du coach Edin Terzic et l'arrivée de Nuri Sahin pourrait être une étape très importante dans la progression de Duranville.

Selon les informations de SPORTBILD, Sahin voudrait que Duranville ait plus de temps de jeu la saison prochaine. Il aurait également adressé en coulisses son souhait que le Belge fasse son trou au sein de l'équipe première.

