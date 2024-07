Un petit tacle au Club de Bruges : "J'ai assez prouvé, je ne veux pas jouer gratuitement"

Denis Odoi a quitté le Club de Bruges pour l'Antwerp. Le défenseur a expliqué cette décision et sa raison de troquer la Venise du Nord pour le Bosuil.

Arrivé en fin de contrat au Jan Breydel, Denis Odoi a signé pour deux ans à l'Antwerp. Un transfert assez surprenant, sur lequel le joueur de 36 ans est revenu, dans les colonnes de Gazet van Antwerpen.

"Juste avant mon départ en vacances, le Club de Bruges m'a fait une proposition de prolongation de contrat. Seulement, ils voulaient que j'abandonne les deux tiers de mon salaire, et le contrat n'était valable qu'un an."

"Je pense que j'ai un petit peu trop prouvé pour cela et que j'avais toujours ma valeur au sein de l'équipe. Je ne joue pas juste pour l'argent, mais je ne joue pas non plus gratuitement."

Denis Odoi a été vexé par la proposition du Club de Bruges

C'est donc finalement le Great Old qui a émis la bonne proposition pour s'attacher ses services. "La proposition de l'Antwerp, pour un contrat de deux ans, était simplement juste et bonne. C'était un signe de respect et d'appréciation."

Même s'il change de club, Denis Odoi ne perturbe pas les habitudes de sa famille, en ne partant qu'à une centaine de kilomètres du Jan Breydel. "Ils peuvent continuer leur vie actuelle, leur routine n'est pas affectée. Parmi les propositions, l'Antwerp était clairement le meilleur choix. Une équipe qui a l'ambition d'atteindre le football européen et avec un grand public" a conclu Odoi.