Cinq équipes belges dans le top 100 du nouveau classement UEFA, le Standard et Charleroi continuent de s'en éloigner

L'UEFA a dévoilé son nouveau classement sur base des coéfficients des différents clubs. On retrouve cinq équipes belges dans le top 100.

Le Club de Bruges demeure la première équipe belge au classement UEFA. Tout sauf une surprise après la demi-finale des Blauw en Zwart en Conférence League : le Club est 25e, juste derrière l'AC Milan, la Juventus ou le FC Séville.

Bruges est bien un acteur qui compte sur la scène européenne et devance notamment les trois grands des Pays-Bas que sont le PSV, l'Ajax et Feyenoord.

La Gantoise reste la deuxième équipe belge du classement avec une belle 48e place, à quelques points de clubs comme Fenerbahce, le Copenhague et Tottenham.

L'Union continue de progresser

A nouveau qualifiée pour la phase à élimination directe d'une compétition européenne, l'Union Saint-Gilloise émerge à la 60e place, devançant par exemple Galatasaray, Monaco, Lyon ou le Celtic. L'Antwerp n'est pas loin derrière, pointant à la 73e place.

Dernière équipe belge du top 100, Anderlecht est 92e. Genk se situe 20 places derrière, il faut ensuite descendre plus bas pour trouver trace des équipes belges suivantes. Le Cercle de Bruges, le Standard et Charleroi pointent respectivement à la 141e, 142e et 143e place.

En tête du classement, Manchester City devance toujours le Real Madrid et le Bayern Munich. Le classement complet est à retrouver en cliquant ici.