L'Union confrontée à un exode, Pocognoli rassure : "Rappelez-vous l'année dernière..."

Quel sera le visage de cette Union new look ? Avec le départ de l'entraîneur et de quelques joueurs vedettes, il y a (à nouveau) un grand point d'interrogation chez le vice-champion. Sébastien Pocognoli, le nouvel entraîneur, a quant à lui appelé au calme.

L'Union Saint-Gilloise connaît un nouvel été très mouvementé sur le plan des transferts. Avec Mohamed Amoura et Gustaf Nilsson, deux joueurs vedettes sont partis - respectivement au VfL Wolfburg et au Club de Bruges. Mais la liste va sans doute s'allonger... Cameron Puertas, Kevin MacAllister et Koki Machida font également l'objet d'un intérêt concret de la part de grands clubs européens. Sébastien Pocognoli se retrouvera dans le même cas de figure que son prédécesseur, Alexander Blessin. Dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws, Pocognoli a dévoilé ses plans pour la saison à venir. "L'essentiel est de transmettre mes propres préceptes au groupe de joueurs et aux nouveaux venus", a déclaré Pocognoli, sans s'inquiéter de l'évolution des transferts. "Ces dernières années, cela a tout de même fonctionné." Depuis le retour de l'Union au plus haut niveau, les Unionistes ont en effet commencé chaque saison avec une équipe totalement remodelée et un nouvel entraîneur. Cela ne les a pas empêchés de jouer le titre lors de chaque saison depuis leur retour dans l'élite, et même de remporter la Coupe la saison dernière. "J'ai une confiance aveugle dans le fonctionnement du club", a continué Pocognoli. "Nos nouveaux venus prouvent à l'entraînement et lors des matches de préparation qu'ils s'intègrent rapidement. Quant à savoir si je compte sur la fin de la période des transferts ? Je me concentre sur les joueurs qui sont ici en ce moment".