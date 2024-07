🎥 Pour son premier match avec le Celtic, Kasper Schmeichel écœure Erling Haaland

Le Celtic a créé la surprise en s'imposant contre Manchester City (3-4). Kasper Schmeichel a disputé la première mi-temps.

A l'heure où notre bonne vieille Jupiler Pro League s'apprête à reprendre ses droits (nous sommes à deux jours de la reprise), les grands clubs étrangers en sont à peine au début de leur préparation.

Manchester City a ainsi commencé sa tournée américaine par un match face au Celtic Glasgow. Encore privée de très nombreux internationaux, l'équipe était très expérimentale. Kevin De Bruyne et Jérémy Doku n'étaient pas encore présents.

Schmeichel sur sa lancée de l'Euro

Des titulaires habituels, seuls Jack Grealish et Erling Haaland étaient alignés. Ce dernier a d'ailleurs été frustré par un certain Kasper Schmeichel au quart d'heure de jeu.

Arrivé à Glasgow depuis à peine quelques jours, l'ancien Anderlechtois était déjà titularisé par Brendan Rodgers et s'est signalé par un superbe arrêt en face-à-face avec l'attaquant norvégien (action à 1'32 dans le résumé ci-dessous), pour préserver l'avance déjà acquise par les siens (0-1).

City a fini par égaliser via le jeune Oscar Bobb à la demi-heure, mais les Ecossais ont ensuite repris deux buts d'avance (1-3) avant la mi-temps. Dans le deuxième acte, les Cityzens ont réduit l'écart et ont même égalisé via Haaland, mais Schmeichel peut tout de même se targuer de ne pas avoir pris de but du Norvégien : il avait cédé sa place au repos.

Le dernier mot est revenu au Celtic, qui a planté le but du 3-4 dans la dernière demi-heure pour s'offrir une victoire de prestige.