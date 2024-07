Une famille, et une troisième génération qui marque sur les terrains belges : "Ce nom continue de vivre grâce à moi"

Un des points positifs de la première journée se trouvait sans aucun doute du côté de La Gantoise. Andri Gudjohnsen a marqué un beau but pour les Buffalos et s'est inscrit sur les traces de sa famille.

Lors de la première journée, Andri Gudjohnsen a pu trouver le chemin des filets pour la première fois dans notre championnat. Un but important, qui a offert la victoire à La Gantoise.

"Super. Pour moi et l'équipe. Bien sûr, c'est bon pour le moral de commencer le championnat avec un but et trois points. Une magnifique passe de Franck (Surdez, ndlr.). J'aime bien marquer et j'essaie toujours d'être actif dans les seize mètres", a-t-il déclaré après la partie.

Après son père et son grand-père, c'est la troisième génération de Gudjohnsen qui marque sur les terrains belges. "Le football peut parfois être très spécial. Le nom de famille continue à vivre grâce à moi aussi en équipe nationale. C'est vraiment particulier."

Après Arnor et Eidur, voici Andri Gudjohnsen

Marquer un premier but pour un nouveau club est toujours spécial. "Bien sûr, car il y a aussi de grandes attentes envers moi ici. C'est à moi d'aider l'équipe, avec des buts, des passes décisives et de quelque manière que ce soit. J'espère que celui-ci est le premier d'une longue série pour ce club."

Gudjohnsen voulait être rapidement décisif pour les Buffalos, et il a réussi. "Absolument, il faut juste du temps pour construire des automatismes avec mes coéquipiers. Cependant, les progrès sont déjà visibles et cela ne fera que s'améliorer. Ça peut être une très belle saison."