OFFICIEL : La Gantoise continue de faire le ménage dans son effectif et fait affaire avec un autre club de Pro League

Cela était dans l'air depuis un petit moment : Bram Lagae (20 ans) quitte à nouveau La Gantoise.

Le jeune défenseur central est prêté au KV Courtrai pour l'ensemble de la saison 2023-2024. Le prêt a été rendu officiel ce mercredi.

Formé à La Gantoise, Lagae a rejoint l'équipe première la saison dernière. Il compte 8 rencontres avec les A de La Gantoise.

L'hiver dernier, il avait été prêté en France, à l'USL Dunkerque. Au sein de l'équipe de Ligue 2, il avait joué 14 matchs et était titulaire indiscutable.

Lagae est international U20 chez les jeunes de la Belgique. Il a été sélectionné depuis les U15. "Après Tomoki Takamine (lire ICI), le KVK peut présenter un nouveau renfort aujourd'hui. Bram Lagae rejoint la défense de Courtrai", a écrit Courtrai dans son communiqué.

𝗕𝗥𝗔𝗠 𝗟𝗔𝗚𝗔𝗘 𝗞𝗢𝗠𝗧 𝗡𝗔𝗔𝗥 𝗞𝗩𝗞



De 20-jarige Belgische centrale verdediger komt dit seizoen op huurbasis over van KAA Gent. ✍️



📝Alle info over deze transfer via de link ⬇️https://t.co/FhvNJfA7xS#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/grsd9qxmWy