Officiel : Nouveau contrat pro pour une jeune pousse à Anderlecht

Le RSC Anderlecht multiplie les annonces concernant les premiers contrats pro. Ce mercredi, c'est Gabriel Biladi qui a signé jusqu'en 2027.

Ces derniers jours, Anderlecht a annoncé avoir offert leur premier contrat pro à plusieurs jeunes joueurs. Notamment Gassimou Sylla ou Basile Vroninks.

Ce mercredi, le RSCA a annoncé le premier contrat pro de Gabriel Biladi, jeune ailier de 15 ans. "Gabriel Biladi a signé son premier contrat professionnel avec le RSC Anderlecht. Le jeune ailier de 15 ans est désormais lié à son club formateur jusqu’en juin 2027", explique le communiqué.

"Ceux qui ont vu jouer Gabriel sur les terrains de Neerpede s’en souviennent probablement encore. Gabi, comme on l’appelle à l’académie, est un ailier très technique. Il sait faire preuve de beaucoup d’inventivité pour éliminer ses adversaires dans des espaces fermés."

"Gabriel est arrivé à Neerpede lorsqu’il n’avait que 8 ans. Il a passé toutes les catégories d’âge avec brio. La saison dernière, Gabi évoluait avec les U16. Il compte également deux sélections avec la Belgique U15."

"Gabriel est un ailier très intéressant, doté d'un bon dribble et d'une bonne technique. Il est bon dans les situations de 1 contre 1 et a également le talent nécessaire pour marquer et faire des passes décisives. En tant que joueur du cru, nous sommes curieux de voir ce que l'avenir lui réserve", a réagi le directeur de l'académie Mikkel Hemmersam.