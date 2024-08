Plus de 100 caps en équipe nationale et en route vers la Jupiler Pro League ?

Le KV Courtrai veut vivre une saison plus tranquille que la précédente, et pour ce faire, il faudra renforcer le noyau. Freyr Alexandersson pourrait amener un compatriote, et pas n'importe lequel.

Selon Het Laatste Nieuws, le KV Courtrai serait proche d'attirer le vétéran islandais Aron Gunnarsson (35 ans), libre de tout contrat depuis la fin de son bail à Al-Arabi, au Qatar. Un joueur d'expérience et gratuit, donc, pour les Kerels qui veulent absolument se renforcer cet été après être passés tout près de la relégation la saison passée. Freyr Alexandersson avait déjà convaincu son compatriote Patrik Gunnarsson (qui n'a pas de liens de famille avec Aron Gunnarsson), et pourrait encore attirer un Islandais au Stade des Eperons d'Or si cela se confirme. Aron Gunnarsson compte 103 caps en sélection islandaise. Défenseur central également capable d'évoluer au milieu de terrain, Gunnarsson a passé la plus grande partie de sa carrière à Cardiff City, où il a disputé 286 matchs, dont 51 en Premier League.