Bruges tente de devancer Lommel dans la course à un jeune talent prometteur

Lommel s'intéresse depuis un moment à Odilon Kouassi, un talent qui évolue à Horsens en deuxième division danoise. Vu sa nouvelle stratégie, Lommel possède déjà des grands talents dans son noyau, et espère l'étoffer avec l'Ivoirien.

Kouassi est arrivé à l'AC Horsens en janvier de cette année et a joué six matches avec l'équipe A. Le milieu de terrain de 18 ans a déjà pu démontrer tout son talent et se rendre important en quelques mois à peine. Il avait également fait forte impression lors du tournoi U23 de Toulon avec la Côte d'Ivoire.

Après avoir rejeté une première offre de Lommel estimée à trois millions d'euros, son club semble se montrer patient afin de faire monter les enchères. Kouassi ne joue pas en ce début de saison, signe qu'Horsens ne prendrait éventuellement aucun risque de blessure afin de pouvoir le vendre au prix fort.

Et Lommel a une forte concurrence sur ce dossier, la piste Torino est évoquée mais surtout le Club de Bruges. Selon Sacha Tavolieri, Bruges se serait invité dans ce dossier et prévoirait de faire évoluer le joueur avec le Club NXT dans un premier temps, s'ils venait à décrocher sa signature.

