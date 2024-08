Le Standard se montre intraitable et ne veut absolument pas laisser partir ce protégé d'Ivan Leko

Le Standard ne veut pas laisser partir Isaac Price. Le club aurait refusé une deuxième offre de West Bromwich Albion.

Le Standard pourrait encore perdre plusieurs joueurs d'ici la fin de ce mercato. Les Rouches ont par exemple dernièrement laissé partir Hayao Kawabe, qui est retourné au Japon.

L'un des dossiers les plus importants pour l'instant est la situation d'Isaac Price. Le jeune Nord-irlandais avait auparavant montré sa volonté de quitter le club.

Questionné sur le sujet en conférence de presse, le coach Ivan Leko s'était exprimé en ces termes : "je pense qu'il est dans le bon club et dans le bon championnat. Ce serait peut etre mieux pour lui d'attendre six mois ou un an avant de partir" (Lire en intégralité ICI).

Isaac Price ne devrait pas quitter le Standard

Price fait objet d'un fort intérêt de la part de West Bromwich Albion, qui avait déjà soumis une offre au Standard. La direction du club aurait désormais refusé une deuxième offre, considérée comme ridicule, renseigne Sudinfo.

Price ne devrait pas quitter le Standard cet été. Leko s'oppose très fortement à un départ du milieu de terrain de 20 ans.