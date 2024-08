À l'heure d'affronter Anderlecht, le jeune gardien de l'Antwerp fait part de ses grandes ambitions

La première au Bosuil se déroulera contre Anderlecht aujourd'hui, l'occasion pour le Matricule 1 d'enchainer après sa victoire à Charleroi.

Senne Lammens a dû être patient derrière Jean Butez, mais a finalement su saisir sa chance quand ce dernier s'est blessé la saison dernière.

L'ancien du Club Bruges a débuté la saison et était titulaire contre Charleroi. Il devrait à nouveau l'être contre Anderlecht : "Je me sens bien. Cela fait du bien de pouvoir jouer. Et puis, gagner à Charleroi sans encaisser de but, c'est un coup de pied dans la fourmilière. D'autant plus que nous avons encaissé beaucoup de buts lors des play-offs la saison dernière", a déclaré le gardien de 22 ans à Het Nieuwsblad.

Lammens a des objectifs encore plus ambitieux et rêve d'équipe nationale : "Ce serait un grand honneur si cela arrivait, c'est un objectif et j'espère y parvenir un jour. Mais je suis quelqu'un qui garde les pieds sur terre. J'ai encore beaucoup à apprendre en termes d'expérience, car je n'ai pas encore beaucoup de matches à mon actif. C'est à moi de faire mes preuves avec l'Antwerp et de réduire l'écart qui me sépare des autres gardiens", conclut-il.