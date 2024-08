La joie mesurée d'Ivan Leko après le succès du Standard contre le FC Bruges : "C'est une grande victoire, nos chances de gagner étaient faibles"

Heureux, mais mesuré, Ivan Leko est revenu sur la victoire du Standard contre le Club de Bruges. Si les Rouches ont marqué en seconde période, le Croate sait qu'il reste encore beaucoup de travail à réaliser, notamment sur le plan physique.

Ivan Leko était un entraîneur heureux, ce dimanche. Après le partage encourageant à Genk lors de la première journée, le Standard de Liège s'est payé le scalp du Club de Bruges, à Sclessin. En conférence de presse, le Croate était évidemment ravi, mais restait mesuré.

"Je suis très content de ce résultat. On savait qu'on jouait contre la meilleure équipe de la compétition, le champion de Belgique. On savait que ce serait très difficile et que nos chances de gagner étaient faibles."

"On s'attendait à avoir 30 ou 35% de possession, mais on savait aussi qu'on aurait nos occasions en se battant sur chaque ballon. On a été meilleurs en première mi-temps, on s'est procuré des opportunités tout en restant bien en place défensivement."

La mentalité du Standard a encore fait la différence

Si la première mi-temps des Rouches a été meilleure, c'est bien juste après l'heure de jeu que Marko Bulat a inscrit le seul et unique but de la partie, sur un service de Marlon Fossey.

"En deuxième période, vous avez pu voir que mon équipe n'est pas encore en bonne forme physique et qu'il reste beaucoup de travail à faire. Mais si vous vous battez et que vous y croyez, la décision peut tomber de votre côté et ça a été le cas. Il y avait quatre ou cinq joueurs au coup d'envoi qui étaient encore dans le noyau B la saison dernière. Mes joueurs méritent des félicitations."

"Nous pouvons célébrer maintenant (NDLR : dimanche soir), car c'est une grande victoire. Mais dès lundi, on se remettra au travail avec modestie. On doit encore beaucoup travailler physiquement et tactiquement."

Entre supporters et joueurs, c'est à nouveau l'histoire d'amour

Pour conclure, Ivan Leko a adressé un mot aux supporters du Standard, étincelants de la première à la dernière minute. "C'est agréable de retrouver la synergie entre les joueurs et les fans, c'est très différent de la saison dernière. Quand les joueurs sont entrés sur le terrain, j'étais à l'intérieur. J'écoutais les supporters et je me suis dit 'putain, c'est sympa !"

"Pour la deuxième fois consécutive, nos supporters ont été incroyables. Ils comprennent la situation dans laquelle on se trouve et soutiennent pleinement les joueurs. On va continuer d'utiliser toutes les armes dont on dispose et on fera le maximum pour, à chaque fois, obtenir un résultat."