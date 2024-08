Bruges connaît son pire début de saison depuis près de 60 ans

La sonnette d'alarme retentit à Bruges, le champion en titre a laissé filer une confortable avance de deux buts pour finalement s'écrouler et repartir bredouille de son déplacement à Genk.

Le choc entre Genk et Bruges était déjà important pour deux formations qui ont connu un début de saison décevant. La victoire du Racing, mené 0-2 qui a finalement gagné 3-2, lui permet de respirer et enfonce surtout Bruges dans la crise.

Un nul contre Malines, une défaite contre le Standard et une nouvelle défaite contre Genk. voilà le bilan du champion en titre en ce début de saison, le pire pour les Blauw & Zwart depuis des décennies et la pression monte sur Nicky Hayen : "Les joueurs doivent être plus exigeants les uns envers les autres et plus sévères envers eux-mêmes.

"Nous avons perdu ce match, il n'y a pas d'excuses. Ce match, nous aurions simplement dû le gagner. Nous devons rester calmes en tant qu'équipe et continuer à travailler. Ce sont des leçons que nous devons tirer après ce match", a laissé entendre Simon Mignolet sur Sporza.

Nicky Hayen sous pression

La situation est également frustrante pour Nicky Hayen. Après la période faste qui a conduit Bruges au titre la saison dernière, les choses ont complètement changé : "Nous ne sommes tout simplement pas assez affûtés. Tout va bien puis d'un coup, nous faisons tout de travers. Par rapport aux play-offs de la saison dernière, il y a un manque d'enthousiasme, il suffit de voir comment Genk se jette sur le ballon corps et âme."

"C'est ce qui nous manque en ce moment. Certes, on peut coacher sur la ligne de touche, mais les leaders doivent aussi répondre présent sur le terrain. Les joueurs doivent être plus exigeants les uns envers les autres et plus stricts envers eux-mêmes", conclut l'entraîneur brugeois.

Un autre choc attend les Brugeois la semaine prochaine, ce sera face à l'Antwerp.