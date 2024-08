"Une bête blessée qui a des qualités" : Charleroi ne prend pas l'Union à la légère

Gros match en perspective pour Charleroi face à l'Union Saint-Gilloise demain soir. Rik De Mil s'est exprimé sur cette rencontre en conférence de presse.

Charleroi, fort de deux victoires consécutives, se prépare à affronter l'Union Saint-Gilloise demain pour la quatrième journée de championnat. Rik De Mil a préfacé ce match en conférence de presse.

Et si c'était le moment idéal pour les Zèbres d'affronter les Unionistes ? En effet, le club bruxellois est dans une passe compliquée avec 3 défaites d'affilée, dont 2 au troisième tour de qualification de la Ligue des Champions contre le Slavia Prague.

La réponse du coach des Carolos : "Je ne pense pas en termes de favoris ou non. L’Union a peut-être une période plus difficile, mais c’est une équipe qui a été presque championne trois années de suite. Cela reste un grand défi de se déplacer là-bas. Et puis, affronter une équipe en difficulté peut être particulièrement dangereux. Une bête blessée qui a des qualités, c’est un danger", explique-t-il au journal Le Soir.

Une troisième victoire de rang pour Charleroi ?

De Mil veut se concentrer sur son équipe, et ainsi continuer de surfer sur la bonne dynamique : "C'est toujours plus facile quand tu gagnes. On s'est focalisé directement sur le déplacement à l'Union parce que c'était une petite semaine. On n'a pas eu le temps de réfléchir. C'est une bonne chose."

L'entraîneur des Zèbres a insisté sur un point en particulier : "Il faudra être efficace, dans les deux rectangles. On grandit petit à petit, mais on n’est pas encore à 100 %. Notre première période contre La Gantoise le montre. On a été bien organisés, mais on doit être plus dominants."

Damien Marcq, ancien joueur des deux clubs, explique,quant à lui que l'Union reste favorite : "En matière de qualité dans le noyau, l’Union reste le favori à mes yeux, mais sur la confiance actuelle, Charleroi a un vrai avantage."