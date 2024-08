Manchester United, FC Séville, PSG : les plus grands championnats européens font leur retour, ce vendredi soir

Le football est de retour dans les différents championnats européens. Manchester United, le FC Séville et le PSG joueront notamment ce vendredi soir.

Alors que l'on s'apprête déjà à disputer la quatrième journée de Jupiler Pro League, le football reprend ses droits dans les divers grands championnats européens, ce vendredi soir.

Sur le coup de 21h00, par exemple, Manchester United et Fulham lanceront la nouvelle saison de Premier League, et les équipes du top auront à cœur d'enfin priver le quadruple champion en titre, Manchester City, de sa couronne.

En Espagne, aussi, c'est reparti. Dès 19h00, le Celta Vigo reçoit Alaves, et le FC Séville se rendra à Las Palmas plus tard dans la soirée. Pour rappel, le Real Madrid a déjà joué et remporté la Supercoupe d'Europe, contre l'Atalanta, avec un premier but de Kylian Mbappé, le deuxième et dernier de la rencontre.

L'attaquant français aura peut-être un œil, ce vendredi soir, sur la performance de ses anciennes couleurs, le PSG, qui commence cette saison 2024-2025 de Ligue 1 avec un déplacement au Havre (20h45).

Enfin, ce vendredi soir marque aussi le début de la Challenger Pro League, avec deux duels entre le RSCA Futures et Deinze, et entre Seraing et le Jong Genk.