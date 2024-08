Le promu a pris l'eau pour son retour dans le monde pro : festival du Club NXT en Challenger Pro League !

Le Club NXT s'est imposé 4-0 face à Lokeren lors de cette première journée de Challenger Pro League. Le promu a complètement loupé son retour en professionnel.

Cet été, Lokeren-Temse se disait prêt pour la Challenger Pro League, et avait l'idée de passer une saison tranquille. Cela est, évidemment, encore possible, mais il va falloir régler certaines choses.

Parce que, ce samedi, le promu a été écrasé sur la pelouse du Club NXT, 4-0 ! Lynnt Audoor a ouvert le score (1-0, 31e) sur un service d'Alejandro Granados, qui a remis le couvert quelques instants plus tard pour Kaye Furo (2-0, 34e). Peu après la demi-heure, les Brugeois sont déjà presque à l'abri.

Ils s'y mettront dix minutes plus tard seulement, via le même Furo, auteur de son deuxième but de l'après-midi (3-0, 43e). Lokeren-Temse coule, le Club NXT est sur du velours.

Les Blauw & Zwart vont gérer la seconde période, tranquillement, et inscrivent le quatrième et dernier but de la rencontre via Sem Audoor, le frère jumeau de Lynnt. Départ parfait pour le Club NXT, Lokeren a encore beaucoup de choses à régler.