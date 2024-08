Le Club de Bruges remporte enfin sa première rencontre de la saison

C'est fait ! Le Club de Bruges tient sa première victoire de la saison. Les hommes de Nicky Hayen se sont imposés sur le score de 1-0 contre l'Antwerp.

Le Club de Bruges affrontait l'Antwerp au Jan Breydelstadion ce dimanche. Dans une rencontre assez équilibrée, les Blauw en Zwart ont réussi à s'imposer grâce à un but sur penalty.

Première mi-temps

La première mi-temps a été animée par des occasions de part et d'autre. Le Club de Bruges a entamé le match avec intensité, en multipliant les attaques dès les premières minutes. Gustaf Nilsson a failli ouvrir le score à la 14e minute avec une tête puissante sur une excellente passe, mais le ballon a été dévié par Senne Lammens. Nilsson a encore eu deux autres opportunités de marquer en première période, mais ses tentatives ont manqué de précision.

Simon Mignolet a également été sollicité à plusieurs reprises sur des tirs de Tjaronn Chery et Gyrano Kerk, ainsi que sur une frappe de Vincent Janssen qu'il a parfaitement repoussée.

Juste avant la pause, le nouvel arrivant, Chrístos Tzólis, a eu une excellente occasion de marquer après une passe de Hans Vanaken, mais Zeno Van den Bosch est intervenu pour empêcher le but.

Deuxième mi-temps

La deuxième période a débuté lentement, avec peu de rythme. Les deux équipes ont eu du mal à se créer des occasions franches. Le match était assez pauvre en intensité.

L'Antwerp a montré un peu plus d'initiative en milieu de seconde période. Anthony Valencia et Tjaronn Chery ont eu des occasions, mais n'ont pas réussi à cadrer leurs tirs.

À la 79e minute, le Club de Bruges a obtenu un penalty après que Senne Lammens ait arrêté le ballon devant Maxim De Cuyper. Roméo Vermant a ensuite récupéré la balle et provoqué une faute de Mahamadou Doumbia, qui a failli écoper d'un deuxième carton jaune. Gustaf Nilsson a ensuite converti son penalty et a donc marqué son premier but avec les Blauw en Zwart.

Ensuite, à la 87e minute de jeu, Denis Odoi a obtenu un deuxième carton jaune suite à une faute sur Nilsson. De quoi mettre les Anversois encore plus en difficulté...

Au classement, Bruges grimpe à la 10e place avec 4 points sur 12 possibles. De son côté, l'Antwerp reste bloqué à la 6e place avec 6 points sur 12.