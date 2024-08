On ne change pas une équipe... qui ne perd pas ? Découvrez la composition probable du Standard pour le déplacement à Courtrai

Contre une équipe qui prône aussi la solidité défensive, le Standard aura la lourde tâche d'empocher un deuxième succès de la saison, ce dimanche. Une rencontre pour laquelle Ivan Leko ne devrait pas faire de grands changements dans sa composition.

Quatrième rencontre de la saison, déjà. Le Standard se déplace au KV Courtrai, ce dimanche (18h30), avec l'intention de signer un deuxième succès de la saison, et un quatrième match sans défaite.

Pour cette rencontre, il ne devrait pas y avoir de grands changements dans la composition d'Ivan Leko. Pas dans la ligne arrière, en tout cas. Epolo, Fossey, Bates, Sutalo, Hautekiet et Lawrence vont toujours la composer, puisque Noubi est toujours écarté, Ngoy et Doumbia sont blessés, Bolingoli n'est pas encore à 100% et Ilay Camara vient tout juste d'arriver. On peut cependant s'attendre, selon le scénario, à voir les anciens de Malines et du RWDM monter au jeu.

Kuavita ou Alexandropoulos au milieu de terrain ?

Au milieu de terrain, il y a une interrogation. Quelle est la forme de Sotiris Alexandropoulos ? S'il est suffisamment prêt, le médian grec pourrait débuter à la place de Léandre Kuavita, et accompagner Aiden O'Neill. S'il est encore trop court, le médian de 20 ans enchaînera pour la quatrième fois. Dans ce milieu de terrain, Hakim Sahabo est toujours blessé, et absent.

Devant eux, on devrait retrouver un duo qui est en train de s'installer. Marko Bulat, plutôt sur le côté gauche, et Isaac Price, sur la droite. Difficile d'imaginer une surprise et une sortie du onze pour l'un de ces deux joueurs. Et en attaque, on devrait revoir Grejohn Kyei, pour lui donner du temps de jeu et faciliter son retour à son meilleur niveau. L'attaquant français doit progresser de semaine en semaine et faire mieux que lors des deux derniers matchs. Benjdida montera plus que probablement en cours de match, tout comme Viktor Djukanovic.

La seule réelle interrogation semble donc concerner le milieu de terrain. Pour le reste, Ivan Leko devrait reconduire son équipe. On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas, non plus, une équipe qui ne perd pas.

La composition probable du Standard : Epolo - Fossey, Sutalo, Bates, Hautekiet, Lawrence - Kuavita (Alexandropoulos), O'Neill, Price, Bulat - Kyei.