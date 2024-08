L'Antwerp réagit fermement après les débordements contre le Club de Bruges : "De telles actions sont dangereuses et néfastes !"

Gustaf Nilsson du Club de Bruges a reçu dimanche plusieurs fusées éclairantes lancées en sa direction depuis le secteur visiteurs où étaient assis les supporters de l'Antwerp. Un supporter de l'Antwerp a également été blessé pendant le match. Le club réagit maintenant fermement suite à cet incident.

Avant le match entre le Club de Bruges et l'Antwerp, du matériel pyrotechnique a été allumé dans le secteur des visiteurs.Un supporter de l'Antwerp a alors été blessé. Cette personne a subi de graves brûlures. L'Antwerp a depuis pris contact avec le supporter concerné et a averti les auteurs.

"Le club a appris qu'une victime est tombée avant le début du match en raison de l'utilisation de matériel pyrotechnique, dimanche dernier à Bruges. Un de nos propres supporters a été blessé dans le secteur visiteurs et a subi de graves brûlures. C'est malheureusement la preuve que de telles actions mettent des personnes en danger et peuvent avoir des conséquences néfastes."

"En ce moment, le club, en collaboration avec l'équipe locale et les forces de l'ordre, fait tout son possible pour identifier et punir les coupables. L'Antwerp a depuis pris contact avec la victime, la soutiendra autant que possible et lui souhaite un prompt rétablissement."

"L'Antwerp réaffirme qu'il se distancie de toute action illégale mettant en danger la sécurité de chacun dans un stade de football. Le club a investi ces dernières années dans la création d'un environnement football sécurisé et dans la capacité à identifier les bonnes personnes. Cela se fait en concertation avec toutes les autorités compétentes, tant dans le football qu'à l'extérieur. Nous continuerons à le faire et à l'étendre encore davantage."

L'Antwerp ne compte clairement pas laisser passer cet incident sans réagir. Une collaboration entre les différentes parties doit permettre d'identifier les auteurs le plus rapidement possible.