Pourquoi Alexandropoulos et Djukanovic ne jouent-ils pas plus avec le Standard ? "Je ne dois pas toujours mettre les meilleurs joueurs"

Si le Standard a retrouvé le chemin de la victoire, ce dimanche contre le Beerschot, le public de Sclessin commence à s'impatienter concernant Viktor Djukanovic. Décrit comme un très gros renfort, le Monténégrin n'a quasiment pas joué depuis son arrivée en bords de Meuse.

Le Standard a accroché son deuxième succès de la saison, de manière laborieuse, ce dimanche soir contre le Beerschot (relire le résumé). Une rencontre pour laquelle, une nouvelle fois, deux des recrues des Rouches n'ont quasiment pas reçu de temps de jeu.

Sotiris Alexandropoulos a disputé sept minutes, après ses deux petits quart d'heure contre Bruges et Malines, tandis que Viktor Djukanovic n'est même pas monté au jeu. Le Monténégrin n'a joué que douze minutes (cinq contre Malines, sept contre Courtrai) depuis son arrivée à Sclessin.

Alexandropoulos et Djukanovic ont encore besoin d'un petit peu de temps

Interrogé à ce sujet, en conférence de presse, Ivan Leko a répondu sans détours. Évidemment, il n'avait pas vraiment besoin d'un joueur offensif supplémentaire alors que son équipe venait d'ouvrir le score, mais il y a bien une autre raison.

"Il doit s'adapter à notre manière de jouer. Il est venu d'un autre pays, il jouait dans un autre système. C'est différent, aussi, au niveau physique. C'est difficile de ne pas lui donner plus de temps de jeu, parce qu'il s'entraîne dur et il mérite de jouer."

Je dois protéger mon équipe, en ne mettant pas toujours les meilleurs joueurs, mais les plus utiles actuellement"

"Il a beaucoup de qualités. Mais j'essaye toujours de protéger l'équipe, de faire le maximum et parfois, cela signifie ne pas mettre les meilleurs joueurs, mais les joueurs les plus utiles actuellement pour l'équipe. Je suis amené à faire des choix pour protéger mon équipe", assurait Leko à propos de Djukanovic.

Alexandropoulos est un profil plus défensif et solide, qui a déjà eu un petit peu plus l'occasion de se mettre en évidence. Le Grec n'a pas encore beaucoup joué, mais on sent à chaque touche de balle ou presque une qualité certaine. Son cas est similaire à celui de Djukanovic. Les deux joueurs ont encore besoin de s'adapter aux demandes de Leko, et de se remettre à 100% physiquement, avant de faire leur première apparition dans le onze de base.