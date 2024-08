Officiel : Bilal El Khannouss quitte Genk pour la Premier League !

Bilal El Khannouss a vécu une fin de mercato stressante. Le milieu offensif voulait absolument rejoindre Leicester mais la direction de Genk s'est longtemps montrée trop gourmande. En cette veille de fermeture du marché anglais, El Khannouss peut enfin savourer son transfert chez les Foxes.

Il y a signé pour quatre saisons et rapporté gros au Racing. Le montant final du transfert oscille - selon les sources - autour des 25 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Dimitri De Condé a également négocié un pourcentage de 15% à la revente.

Deux ans après son éclosion fracassante, Bilal El Khannouss quitte Genk par la grande porte. "Je suis très heureux de pouvoir me lancer dans ce challenge. Leicester City est un grand nom du football anglais" a-t-il déclaré sur le site internet de son nouveau club.

L'international marocain voit grand : "J'ai toujours rêvé de jouer au football en Premier League. J'ai de grands objectifs à réaliser ici" conclut-il. Avec notamment un certain Wout Faes derrière lui, il devra assurer le maintien de l'équipe en Premier League.

“This is it, this is happening” 🇲🇦 pic.twitter.com/vOuD3qVOFJ