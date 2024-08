Approché par le Standard, il se dirige finalement...vers l'Arabie Saoudite

Ismael Kandouss s'est révélé lors de son passage à l'Union Saint-Gilloise. Le défenseur central était devenu titulaire indiscutable sous Karel Geraerts.

Au début de la saison dernière, Kandouss a décidé de franchir une nouvelle étape dans sa carrière et de signer dans un autre club belge : La Gantoise.

Mais chez les Buffalos, cela ne se passe pas vraiment comme prévu. Le joueur de 26 ans n'arrive plus à atteindre le niveau qui était le sien à l'Union.

Le Standard aurait ainsi tenté le coup pour relancer Kandouss et aurait contacté La Gantoise lors de ce mercato. Cela n'aurait finalement rien donné.

Cependant, comme l'explique le journaliste belge spécialisé en transferts Sacha Tavolieri, Kandouss poourrait partir vers l'Arabie Saoudite et l'équipe d'Al Orobah. Un accord pour un prêt est en très bonne voie.

