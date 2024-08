Un ancien du RSC Anderlecht donne rendez-vous aux Mauves en Europa League

Le RSCA se rendra à San Sebastian pendant sa campagne européenne pour y défier la Real Sociedad. Ce sera l'occasion de retrouvailles avec un certain Sergio Gomez !

L'adversaire le plus relevé au programme pour le Sporting d'Anderlecht dans cette campagne européenne ne vient peut-être pas du pot 1. Dans le pot 2, les Mauves ont en effet tiré une équipe de Liga : la Real Sociedad.

Ils devront donc se rendre à San Sebastian, au Pays Basque, pour défier une équipe qui a terminé 6e du championnat espagnol la saison passée. Pas une sinécure. Dans le noyau basque, on retrouve notamment quelques champions d'Europe, comme Martin Zubimendi et Pablo Oyarzabal.

Mais aussi un certain... Sergio Gomez (23 ans), débarqué cet été à San Sebastian et titulaire depuis en Liga (il a délivré une passe décisive lors du dernier match de championnat contre Alaves). La Real Sociedad a dépensé 9 millions d'euros pour l'arracher à Manchester City.

Gomez, formé au Barça puis au Borussia Dortmund, avait été l'une des grosses réussites de l'ère Kompany au RSCA. En 50 matchs, il avait délivré 15 passes décisives, de quoi décrocher un transfert à Manchester City contre 15 millions d'euros.

Du côté de City, Gomez sera vu comme une doublure par Pep Guardiola, et peinera à s'imposer, mais il cumulera tout de même 38 matchs pour deux assists. Son transfert à la Real Sociedad, cependant, doit lui permettre de changer de statut.

L'ancien Mauve a en tout cas déjà donné rendez-vous à son ex-club via les réseaux sociaux. "See you soon, RSC Anderlecht", écrit Sergio Gomez.