Les débuts catastrophiques de Lokeren-Temse en Challenger Pro League se confirment, Zulte Waregem en profite

Le retour au sein du football professionnel s'avère compliqué pour Lokeren-Temse. Les promus ont enchaîné une troisième défaite consécutive.

Lokeren-Temse était-il prêt à réintégrer le football professionnel ? Le club waeslandien, fondé sur les cendres du Sporting Lokeren radié en 2020, a très vite grimpé les échelons suite à sa fusion, montant de Nationale 2 à la Challenger Pro League deux saisons d'affilée.

Mais depuis sa remontée, Lokeren est en galère. Les pensionnaires du Daknam n'ont encore pris aucun point en Challenger Pro League, au contraire de l'autre promu, la RAAL, qui compte 4 points pris sur 6.

Ce vendredi, Lokeren-Temse se rendait à Zulte Waregem et s'est donc incliné (1-0) sur un but à la 10e minute signé Stavros Gabriel. Les Waeslandiens ont pourtant tiré 13 fois au but, sans trouver la faille.

Zulte Waregem, de son côté, remporte là sa première victoire de la saison après un démarrage manqué. Les Flandriens comptent 4 points sur 9 dans cette Challenger Pro League.