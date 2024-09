Anderlecht n'en avait pas besoin, l'Antwerp fonce sur l'occasion : un international néerlandais aux 73 matchs de Coupe d'Europe en route vers le Bosuil ?

L'Antwerp a entamé sa mue durant ce mercato. Mais des derniers mouvements ne sont pas à exclure.

Selon Nicolo Schira, l'Antwerp a entamé des discussions avec Davy Klaasen. Contrairement aux clubs belges qualifiés pour la Coupe d'Europe et forcés de remettre leur liste ce soir, les Anversois ont le temps pour l'international néerlandais.

Klaassen est en effet libre après l'expiration de son contrat avec l'Inter. Le milieu de terrain reste sur deux saisons sans beaucoup de temps de jeu mais était autrefois considéré comme l'un des plus grands talents des Pays-Bas après sa percée à l'Ajax.

Rarement titulaire avec l'Inter

L'Antwerp le voit comme une opportunité en or. En difficultés financières, le Great Old cible avant tout les joueurs gratuits. Celui-ci a de l'expérience à revendre. A 31 ans, Klaasen renseigne plus de 300 matchs avec l'Ajax, dont 73 en Coupe d'Europe. En 2017, il a été vendu pour 27 millions à Everton et compte également 41 apparitions (10 buts) en sélection.

Le natif d'Hilversum a été proposé à Anderlecht plus tôt dans le mercato mais les Mauves n'ont pas donné suite, disposant déjà de Yari Verschaeren, Mario Stroeykens, Majeed Ashimeru et Theo Leoni dans le secteur.