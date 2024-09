Surprenant : Anderlecht va payer un salaire...mirobolant pour Samuel Edozie

Anderlecht a finalement renforcé son attaque en signant en dernière minute un renfort offensif : le talent anglais Samuel Edozie (21 ans) est prêté pour une saison par Southampton. Pas d'option d'achat, mais toutefois un salaire conséquent.

Il est remarquable qu'Anderlecht reprenne une grande partie de son salaire, environ 1,2 million d'euros. Cependant, il n'y a pas d'option d'achat incluse dans l'accord pour l'ailier, qui est comparé en termes de style de jeu à Leroy Sané, écrit le Nieuwsblad.

Samuel Edozie était récemment proche d'un prêt aux Glasgow Rangers, mais l'accord a été annulé en raison de la date limite de transfert en Ecosse.

Edozie a commencé sa carrière dans la jeunesse de Manchester City, où il a notamment joué avec Roméo Lavia. Sa seule titularisation en équipe première a eu lieu lors de la Community Shield en 2022, contre Leicester.

Un an plus tard, il a signé à Southampton, où il a joué 19 matchs de Premier League, mais a également été relégué. Chez Anderlecht, Edozie a désormais l'occasion d'obtenir plus de temps de jeu.

Avec son arrivée, le club clôture également son mercato estival, au cours de laquelle six renforts ont été intégrés, dont Dendoncker et Simic. Seule une indemnité de transfert a été versée pour Simic, mais les supporters attendaient plus, surtout après la vente de Debast pour 20 millions. Toutes les nouvelles acquisitions ont été enregistrées à temps pour les listes européennes.