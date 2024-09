🎥 Annonciateur d'une grande saison avec Charleroi ? Adem Zorgane s'offre son tout premier but avec l'Algérie (et de l'extérieur du rectangle, s'il vous plaît)

L'Algérie s'est imposée 0-3 face au Libéria hier soir. Adem Zorgane a vécu un grand moment en inscrivant le but du break.

Adem Zorgane a vécu un été agité à Charleroi. Cité sur le départ, le capitaine de Rik De Mil est finalement resté au Mambourg. Il entame ainsi sa quatrième saison dans le Pays Noir et devrait (le conditionnel est d'usage vu que certains mercatos ne sont pas encore fermés) attendre encore un peu avant de franchir un palier.

Dans ce contexte, la parenthèse équipe nationale ne pouvait lui faire que du bien, d'autant que le milieu de terrain de 24 ans a été amené à jouer par Vladimir Petkovic (qu'on a notamment connu à la tête de la sélection suisse). Une première depuis un an, une première tout court sous les ordres de Petkovic.

Zorgane à la fête avec l'Algerie

Entré au jeu contre la Guinée Equatoriale (victoire 2-0), Zorgane était même titulaire face au Libéria hier soir, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN. Et on peut dire qu'il a saisi sa chance.

Alors que les Fennecs menaient 0-1 suite à un but d'Amine Gouïri, le natif de Sétif a doublé la mise à la 25e, d'une jolie frappe de l'extérieur du rectangle. Passons sous silence l'intervention curieuse du gardien adverse pour souligner le tout premier but de Zorgane en équipe nationale.

Il s'agit également de son premier de la saison, lui qui compte déjà deux assists avec Charleroi. Parviendra-t-il à réaliser sa meilleure saison sur le plan comptable afin de décrocher son transfert tant attendu ?