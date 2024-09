Le Standard reprend face au leader du championnat : "Nous pouvons faire mal à n'importe qui, mais..."

Demain, le Standard se déplace à Dender. Ivan Leko s'attend à un adversaire coriace.

La première trêve internationale de la saison derrière nous, le championnat peut reprendre ses droits. La Pro League nous réserve un intéressant Dender - Standard en ouverture. Les Rouches vont ainsi défier l'équipe surprise de ce début de saison, mais surtout le leader de la compétition.

"Si vous prenez les joueurs individuellement, si vous comparez les CV et les salaires de chaque joueur, oui Dender est une petite équipe. Mais si vous les prenez collectivement, c'est une vraie équipe, très solide" déclare Ivan Leko en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

"Ils ont commencé leur préparation plus tôt que tout le monde et sur le plan physique, c'est du costaud. Tactiquement ça tourne également très bien, je m'attends donc à une belle opposition ce vendredi" poursuit-il.

Un Standard toujours aussi prudent ?

En préparation, le Standard s'était incliné 1-5 face aux promus. Une rencontre qui a convaincu Ivan Leko de jouer de manière beaucoup plus prudente : "Ceux qui me connaissent savent que j’aime le jeu tourné vers l’avant. Les gens aimeraient voir un Standard plus entreprenant et offensif. Je le comprends, mais il faut aussi tenir compte de la réalité et de la nécessité de prendre des points. Nous connaissons nos qualités, nous pouvons faire mal à n’importe qui, mais cela ne se fera jamais au détriment d’une logique intellectuelle. Chaque chose en son temps".

Son puzzle se met petit à petit en place : "On a travaillé dur pendant cette trêve. Il a fallu intégrer des nouveaux joueurs et j’en suis très content. Avec deux attaquants, il y a plus de concurrence et il y en a désormais pratiquement à tous les postes, c’est très important dans le travail quotidien". L'entraîneur croate devra toutefois composer sans l'une de ses nouvelles recrues pour le match de demain.