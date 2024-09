Le Club de Bruges a dévoilé une nouvelle photo d'équipe : plusieurs absents à noter

Le Club de Bruges a publié ce samedi une photo d'équipe sur ses réseaux sociaux. Il y a quelques absences à noter.

Le Club de Bruges a partagé samedi sa nouvelle photo d'équipe sur les réseaux sociaux. Certains absents y figurent, dont au moins un est assez étonnant.

Ainsi, Dedryck Boyata, Faitout Maouassa et Kamal Sowah manquent à l'appel. Ces deux derniers n'étaient pas réellement attendus au vu de leur situation.

Ils devaient idéalement se trouver un nouveau club, mais sont toujours avec les Blauw & Zwart. Les deux ne font donc plus partie de l'équipe première du Club depuis un certain temps.

Mais Boyata est tout de même un absent plus étonnant. Il a cependant été considéré comme excédentaire lors de ce mercato et est autorisé à partir mais est toujours bel et bien là, et en cas de besoin, on imagine Nicky Hayen faire appel à ses services.

L'ancien Diable Rouge est arrivé au Club il y a deux ans, mais n'a pas réussi à obtenir une place de titulaire permanente. Sa dernière sélection pour un match officiel remonte au match contre l'Union en Supercoupe. Un retour ne semble donc pas à l'ordre du jour...