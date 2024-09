Encore battu, le SL16 FC reste bloqué dans le fond de la D1 ACFF

Nouvelle défaite pour le SL16 FC, battu sur la pelouse de Rochefort, ce dimanche.

Rien ne va pour le SL16 FC, en D1 ACFF. Les espoirs du Standard, après trois journées, pensaient compter trois unités après leur succès face à Binche, mais les Liégeois ont finalement été sanctionnés d'un score de forfait.

Sur la pelouse d'une Union Rochefortoise qui n'avait pas encore pris le moindre point, sur le terrain, le SL16 FC devait donc véritablement lancer sa saison sur le plan comptable.

Mais ce ne fut pas le cas. Les Rouches se sont inclinés sur le plus petit écart (1-0) et restent donc la seule équipe bloquée à zéro point. Les joueurs d'Oliver Krause vont devoir se réveiller, et vite.

Rochefort : Moriconi, Torrado (85e M. Wilmots), Janelas (85e Gall), Cornet (1-0 sur pen, 52e) Bonemme, Lazitch, Gosselain, Laloux, Libert, Robail (75e Renquin), Smal (71e Perseo).

SL16 FC : Poitoux, Boboy, Simicic, Assengue, Van Beveren (46e Makembo), Mateta, Thiago Paulo Da Silva (55e Lukoki), Olivier (69e Nam), Lokembo, Cissé, Diawara.