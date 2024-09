Hans Vanaken a franchi un nouveau cap important au Club de Bruges... et n'en était même pas conscient : "Ce sont mes coéquipiers qui me l'ont dit"

Hans Vanaken a franchi un réel cap, ce week-end. Le joueur du Club de Bruges a inscrit son 100e but en Jupiler Pro League avec les Blauw & Zwart. Et il ne s'en était même pas rendu compte.

Hans Vanaken écrit encore un petit peu plus son histoire au Club de Bruges et dans le championnat de Belgique. Sur la pelouse de Courtrai, le milieu offensif a inscrit son 100e but en Jupiler Pro League avec les Blauw & Zwart.

"Lorsque vous marquez 100 buts en tant que milieu de terrain, ce sont évidemment de beaux chiffres, mais finalement, il s'agit d'une statistique individuelle. Pour moi, gagner des matchs est beaucoup plus important," a-t-il déclaré après le match devant la caméra de VTM.

D'ailleurs, Vanaken n'était même pas conscient d'avoir franchi son cap après son but en fin de match. "Au moment du but à la 93e, je ne savais pas que c'était mon 100e. Ce n'est qu'après le match que mes coéquipiers me l'ont dit," a-t-il admis.

Le Club retrouve confiance avant la Ligue des Champions

Le match contre Courtrai a bien commencé pour le Club Bruges avec un premier but rapide, mais le Club a ensuite peiné davantage. "Nous avions beaucoup de possession, mais c'était difficile de percer leur bloc défensif. Le terrain à Courtrai est aussi plus petit, ce qui rendait les choses plus difficiles."

"Après l'ouverture du score, nous avons un peu reculé et nous avons laissé trop d'espace à Courtrai, mais à part un arrêt incroyable de Simon Mignolet, ils n'étaient pas vraiment dangereux," a déclaré Vanaken. Un arrêt crucial qui a aidé le Club à reprendre le contrôle du match.

Avec la victoire en poche, le Club de Bruges peut maintenant se concentrer sur le match de Ligue des Champions de mercredi contre le Borussia Dortmund. Vanaken a souligné que la concentration était entièrement sur le championnat, mais il sait qu'un adversaire différent les attend.

"Dortmund est d'un autre calibre que Courtrai. En championnat, nous avons l'habitude d'avoir la plus grande possession de balle, mais cela pourrait être différent mercredi. Cependant, nous devons continuer à jouer notre jeu et nous appuyer sur nos propres forces," a conclu Vanaken.