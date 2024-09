La Gantoise a-t-elle déjà un problème avec son nouvel attaquant ? "Pourtant, c'est vraiment un très bon joueur"

Andri Gudjohnsen est arrivé de Lyngby à La Gantoise contre 2.9 millions d'euros. Mais depuis le début de la saison, les Buffalos n'ont pas encore vraiment pu profiter des qualités de leur nouvel attaquant.

Il a débuté avec un but à Courtrai, et a très souvent fait partie du onze de base de Wouter Vrancken. Sur les douze matchs disputés par les Buffalos depuis le début de la saison, Andri Gudjohnsen a participé à dix d'entre eux, pour un total de 708 minutes.

Mais jusqu'à présent, l'Islandais n'a pas marqué plus que ce premier but. Le nouvel attaquant n'a pas encore montré grand-chose et les supporters de Gand commencent à s'impatienter, surtout après son penalty manqué face à l'Antwerp (1-1).

Wouter Vrancken ne veut pas mettre la pression à Andri Gudjohnsen

À nouveau contre Malines, au dernier match, Gudjohnsen a envoyé à côté de la cage un service cinq étoiles de Noah Fadiga. Y a-t-il un problème avec le buteur de 22 ans ? Wouter Vrancken a voulu tempérer, en conférence de presse.

"Il avait besoin d'une grosse préparation pour se remettre à niveau, il a travaillé dur pour cela. Nous lui avons longuement parlé. S'il n'arrive pas encore à marquer, il ne doit pas se décourager et rester concentré, les buts vont arriver."

"En faisant du bon travail défensif, notamment, on peut aussi prendre confiance. Je l'ai vu faire quand il a perdu le ballon, avec quelques bonnes interceptions. Il doit procéder étape par étape, et le public réagit positivement lorsqu'il exerce une bonne pression. C'est vraiment un très bon joueur."