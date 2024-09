David Hubert, des U18 à... l'équipe A : pourquoi Anderlecht fait-il ce choix pour assurer l'intérim ?

David Hubert sera ce samedi sur le banc du RSC Anderlecht en tant qu'entraîneur principal, avant que Brian Riemer soit remplacé pour de bon. Un choix surprenant, car Hubert n'est "que" l'entraîneur des U18.

David Hubert, entraîneur du RSC Anderlecht : vous avez bien lu, ce sera le cas pour au moins un match. Ce samedi face à Charleroi, c'est l'ancien Diable Rouge (2 caps) de 36 ans, retraité depuis l'été 2023 et entraîneur des U18 qui occupera la place de Brian Riemer.

Hubert n'a pas d'expérience au plus haut niveau en tant qu'entraîneur, n'ayant été que l'entraîneur adjoint du RSCA Futures la saison passée avant d'être intronisé coach des U18 cette saison. Le haut niveau, cependant, n'a pas de secret pour lui en tant que joueur puisqu'il a été capitaine et champion avec le Racing Genk avant de passer par Gand, l'Hapoel Beer Sheva, Waasland-Beveren, Mouscron, OHL et Zulte Waregem.

Pourquoi Hubert pour remplacer Riemer ?

Un mot l'a toujours caractérisé dans sa carrière : leader, et c'est bien pour ça qu'Anderlecht avait été le chercher pour encadrer les U23 en 2022-2023. Mais pourquoi, aujourd'hui, le promouvoir entraîneur ad interim de l'équipe A ? Il y a plusieurs raisons à ce choix.

Roel Clement, l'assistant de Brian Riemer, n'a pas la licence adaptée pour devenir T1, même intérimaire, et n'était donc pas une option. Jan Michaelsen, fraîchement nommé adjoint de Riemer lui aussi, pourrait bien suivre ce dernier ; sa situation est incertaine, et il est arrivé il y a très peu au club.

© photonews

Pourquoi ne pas offrir l'opportunité à Marink Reedijk, coach du RSCA Futures, de remplir ce rôle, dans ce cas ? Probablement parce que les Futures sont actuellement dans une très mauvaise passe, et qu'en modifier la routine n'est peut-être pas une bonne idée - ou parce que le travail de Reedijk lui-même est peut-être en ce moment évalué par la direction anderlechtoise.

Quoi qu'il en soit, David Hubert ne restera pas bien longtemps sur le banc du RSCA : la direction veut bien sûr annoncer dès que possible l'identité du successeur de Brian Riemer. Le nom qui circule le plus est celui de Kasper Hjulmand, qui serait tout sauf une surprise. Hjulmand est libre depuis l'Euro 2024, et beaucoup l'imaginaient déjà reprendre les Mauves cet été. Fredberg travaille au sein de la fédération danoise, et connaît très bien l'ex-sélectionneur du Danemark.

Le Sporting va cependant consulter divers profils, y compris des coachs connaissant déjà bien le championnat de Belgique. Ils ne sont pas légion, et aller chercher un entraîneur sous contrat n'est pas l'idée de la direction. Il n'est pas à exclure que David Hubert soit encore entraîneur intérimaire pour la réception de Ferencvaros. Reste à voir si les joueurs auront un nouvel élan suite à cet électrochoc, car Hubert ne risque pas de tout changer en un clin d'oeil... et personne ne le lui demandera.