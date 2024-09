Hans Vanaken centenaire : il pourrait même bientôt dépasser une légende de Charleroi

Hans Vanaken a dépassé la barre des 100 buts inscrits pour Bruges en championnat. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

Il n'était lui-même pas au courant : sur le terrain de Courtrai, Hans Vanaken a passé un cap en inscrivant ses 100e et 101e buts sous les couleurs du Club de Bruges en championnat. Si on y inclut la Coupe de Belgique et la Coupe d'Europe, l'infiltreur brugeois en est à 129 buts pour les Blauw en Zwart.

En Pro League, il a ainsi rejoint un...cercle assez fermé : avant lui, seul sept joueurs avaient réussi à inscrire plus de 100 buts pour une seule équipe. Le prochain dans le viseur de Vanaken est wallon : Dante Brogno est à 108 réalisations pour Charleroi.

En revanche, ce ne sera a priori pas cette saison que l'ancien Diable Rouge rattrapera Erwin Vandenbergh et ses 118 buts avec le Lierse. Un autre Erwin, Erwin Albert, trône à la cinquième place avec 127 buts.

Jan Ceulemans inatteignable

Une petite réalisation devant lui, on retrouve Luc Nilis (127 buts avec Anderlecht). Sur le podium, les 135 buts de Josip Weber avec le Cercle de Bruges sont devancés par les 139 pions de Gunter Hofmans pour le Beerschot.

Mais le maître absolu restera pour longtemps encore Jan Ceulemans. La fidélité du Caje eu Club de Bruges et son sens du but lui ont permis d'atteindre la barre des 190 buts en championnat pour les Blauw en Zwart. Hans Vanaken devra se lever tôt pour le déloger.