Un intérim...puis une place durable au sein de l'équipe A ? Anderlecht réfléchit déjà au futur de David Hubert

La semaine dernière, Anderlecht a annoncé le licenciement de Brian Riemer. Le coach danois n'a pas survécu à la défaite face au Racing Genk.

Pour le remplacer dans l'immédiat, Anderlecht a alors demandé à David Hubert, qui était alors entraîneur des U23 (RSCA Futures), d'assurer l'intérim.

Pour sa première rencontre en tant que coach d'une équipe A, Hubert a réalisé un match nul ce samedi face au Sporting de Charleroi (0-0).

Comme nous l'avions expliqué, Hubert a opté pour plusieurs choix assez frileux, sans prendre trop de risques. Anderlecht cherche activement un nouvel entraîneur.

Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Anderlecht réfléchirait quant à l'éventualité d'intégrer durablement Hubert dans l'équipe A, malgré l'arrivée d'un nouveau T1. Il a toujours été intéressé par intégrer un tel projet.

🇧🇪 Mauve leaders now reflecting about integrating permanently David Hubert with the A-Squad as the Belgian coach was always looking for an opportunity to develop inside the pro group structure. RSC #Anderlecht still hard working on a 1st team coach. #mercato… pic.twitter.com/RCOEe1JdBk