Le Standard, Louvain et des tonnes de clubs européens surveillent deux talents du Patro Eisden

La Pro League est souvent vue comme le tremplin parfait vers le sommet et une belle étape intermédiaire pour les jeunes talents. De plus en plus, cette affirmation est aussi vraie en D1B. Cette semaine encore, de très nombreux clubs européens sont allés observer deux talents du Patro Eisden.

Alors que la Jupiler Pro League - en partie grâce à ses Play-Offs - offre toujours beaucoup de suspense, la Challenger Pro League n'est pas sans reste. La saison dernière, la lutte pour la tour final a été disputée jusqu'à la fin, et bien malin qui pourrait prédire avec exactitude les montants de cette saison 2024-2025.

Et il y a du talent, en D1B. Nombreux sont les joueurs issus de l'anti-chambre du football belge qui ont évolué au plus haut niveau national, voire plus haut. En ce début de saison, on constate avec une certaine surprise que Keano Vanrafelghem est le meilleur buteur en Challenger Pro League, avec cinq buts inscrits en autant de rencontres, dont deux doublés face au RSCA Futures et au Club NXT.

Le Standard, Louvain et de nombreux prétendants sur les deux talents du Patro Eisden

Il est encore tôt dans la saison, mais ses performances ne passent pas inaperçues. Selon Het Belang van Limburg, de nombreux clubs belges, néerlandais et allemands ont envoyé un scout observer le milieu offensif de 21 ans, issu du centre de formation du Club de Bruges, face aux Francs-Borains. Rencontre lors de laquelle il a inscrit le deuxième des quatre buts du Patro (4-1), à la neuvième minute seulement.

Nos confères néerlandophones parlent notamment de RB Leipzig, du Hamburger SV, de l'Alemannia Aachen et de Wolfsburg, en Allemagne. Du côté des Pays-Bas, le PSV, Groningen, Heracles Almelo, Top Oss et l'Excelsior Rotterdam ont envoyé un recruteur. Le Standard et Louvain étaient également représentés.

Ces recruteurs ne sont pas venus uniquement pour Vanrafelghem, mais aussi pour Adnane Abid. Il est arrivé cet été en provenance du KRC Genk et a déjà délivré six passes décisives en cinq matchs. Deux talents qui ne devraient pas rester longtemps en Challenger Pro League.