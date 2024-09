"Je pense que la blessure de Benjamin Lambot est grave" : Gaëtan Englebert livre son analyse après la première victoire du RFC Liège cette saison

C'est fait ! Le RFC Liège tient enfin sa première victoire de la saison. Gaëtan Englebert, satisfait, s'est présenté à notre micro après la rencontre face à Seraing.

Ce dimanche, le RFC Liège a décroché sa première victoire de la saison en s'imposant 3-0 contre Seraing au stade du Pairay. L'entraîneur liégeois, Gaëtan Englebert, a partagé son analyse de la rencontre.

L'entraîneur est d'abord revenu sur la performance de son équipe : "Il y a eu des opportunités des deux côtés dans un match ouvert. Une fois qu'on a marqué le premier, je crois qu'on a eu une bonne période, et on n'a pas concédé grand-chose. Ensuite, à partir du moment où on a su faire la différence en deuxième mi-temps, je pense qu'on s'était mis à l'abri et que le plus dur était fait."

"L'équipe est bien restée concentrée, alors il y a eu quelques possibilités pour Seraing aussi. Mais gagner 0-3 à l'extérieur, dans un match compliqué à l'avance, c'était un derby, avec deux équipes qui n'avaient pas encore gagné. Finir sur 0-3, je pense qu'on peut être vraiment satisfait. Ça fait du bien à tout le monde dans le club et dans le groupe", explique l'entraîneur du club de Rocourt.

Un groupe qui veut absolument montrer qu'il a le niveau"

"Je pense qu'on a vu, malgré de nouveau les absences de plusieurs joueurs de dernière minute, et puis un blessé pendant le match, qu'on pouvait compter sur un groupe qui veut absolument montrer qu'il a le niveau. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils méritaient d'avoir aujourd'hui."

Englebert est ensuite revenu sur le travail défensif de l'équipe : "Le travail défensif que j'attendais ? Oui, après, il y a parfois juste un problème de positionnement. Il faut du temps pour que tout le monde le comprenne. Vu le nombre de changements qu'on doit faire à chaque fois à certains postes, ce n'est pas évident. Si on peut avoir trois ou quatre semaines de suite avec plus ou moins la même équipe, mais avec des joueurs qui remplacent ceux qui connaissent le système et sont déjà bien en place, c'est faisable. Mais jusque-là, c'était compliqué."

Des nouvelles de la blessure de Benjamin Lambot

Benjamin Lambot est sorti sur blessure à la 16e minute de jeu. Il a été remplacé par Stefano Marzo. Le joueur serait blessé à l'arrière de la cuisse : "La blessure de Benjamin, ce n'est rien de grave ? Je pense que si. Je pense qu'il est blessé à l'arrière de la cuisse. Le terrain fait beaucoup. On s'entraîne sur synthétique ici, c'était fort gras. C'était un match physique au début, donc il fallait vraiment appuyer. Et là, il s'est fait mal. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je pense que ce ne sera pas bon pour vendredi. Ça, c'est sûr !"

Flavio Da Silva a une super mentalité. Il travaille, et aujourd'hui, il est récompensé"

L'ancien joueur est ensuite revenu sur le double buteur du jour, Flavio Da Silva : "Il a joué à droite pour essayer de venir dans un espace où il y avait la possibilité de lui donner le ballon et qu'il soit dangereux ensuite vers l'avant. Il l'a bien fait quelques fois. Il a même fait plus en marquant le deuxième but et en allant dans la profondeur, ce qui n'est pas sa première qualité. Mais c'est un joueur qui sent le jeu. [...] Il a une super mentalité. Il travaille, et aujourd'hui, il est récompensé."

0️⃣-1️⃣ | Flavio da Silva plante une première rose dans ce derby liégeois ! ⚔️ #SERFCL pic.twitter.com/6LT7QdkddW — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 29, 2024