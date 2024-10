Revenir à ses principes ou continuer à essayer d'attaquer, un choix crucial pour Ivan Leko au Standard : "Cette équipe n'est pas prête à dominer un match"

Le Standard a voulu jouer plus offensivement contre Westerlo, mais a perdu. Ivan Leko doit-il continuer d'essayer, ou revenir à ses principes du début de saison ?

Plus offensif que depuis le début de saison, le Standard a tout de même concédé la défaite dans son stade, samedi soir, par Westerlo. Une rencontre lors de laquelle les Rouches ont voulu mettre la pression sur les Campinois, mais Matija Frigan s'est offert un doublé.

Notamment parce que le Standard a été bien plus laxiste qu'à l'accoutumée, en défense. Un changement de philosophie réclamé par les supporters et observateurs et mis en place par Leko, mais qui n'a pas payé. Parce que ce Standard n'a pas les qualités pour le faire ?

"C'était un passage trop rapide du tout au tout. Il y a des joueurs intéressants, avec de la créativité et de la volonté, mais jouer de cette manière vous expose, et leur reconversion défensive est peut-être encore trop lente" commentait Cécile De Gernier, ce lundi, sur le plateau de l'émission La Tribune de la RTBF.

Un Standard qui n'a pas encore les qualités pour jouer offensivement

Un avis rejoint par celui de Swann Borsellino. "C'était trop tôt pour jouer comme ça, le Standard n'est pas encore prêt à dominer un match. Je comprends la pression populaire, mais il faut plus de temps pour travailler une vraie tactique avec le ballon."

"C'est une bonne équipe pour subir et jouer les contres, mais pas pour attaquer à fond. L'équipe a des qualités, mais si elle veut prendre des points, elle doit se baser sur ce qu'elle a fait depuis le début de la saison."

Ivan Leko a donc un choix crucial à faire : celui de reprendre le travail du début de saison pour accrocher des points, quitte à se mettre une partie du public à dos, ou continuer à essayer d'attaquer, quitte à encaisser bien plus de buts en contre-attaque. Premier élément de réponse dimanche, à Anderlecht.