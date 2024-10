Plus personne n'y croit, à Deinze : "Tout le monde a été recruté pour jouer la montée, mais je pense que c'est la fin de l'histoire"

Deinze est proche de la disparition, et pourrait mettre la clé sous la porte dès les prochaines semaines. Même les joueurs n'y croient plus, à l'image de Tuur Dierckx, pourtant recruté cet été avec l'ambition de jouer la montée.

Après seulement six journées de Challenger Pro League, le SK Deinze est au fond du trou. Pas sportivement, mais plutôt financièrement, puisque l'actionnaire majoritaire, ACA Football Partners, a récemment décidé de fermer le robinet.

Le club s'est déjà vu imposer des sanctions, comme une interdiction temporaire de recruter, mais la situation est encore bien plus grave : le SK Deinze pourrait mettre la clé sous la porte dès les prochaines semaines !

D'ailleurs, au club, même les joueurs n'y croient plus. Invité dans le podcast 90 minutes, au nord du pays, Tuur Dierckx s'est exprimé sur la situation dantesque du club néerlandophone, pourtant cinquième du championnat, sur le terrain.

"Je pense que c'est la fin de l'histoire. Les dettes sont évaluées aux alentours de 6 millions d'euros. Un éventuel acquéreur pourrait racheter le club pour un euro symbolique et c'est ce que nous espérons, mais il devrait alors reprendre toutes les dettes."

Personne n'a rien vu venir, à Deinze

Une situation financière qui a obligé le club à réduire les avantages des joueurs. "Le petit-déjeuner est toujours servi, mais il n'y a plus de déjeuner. Je comprends, parce que les factures ne sont plus payées depuis quelques mois. C'est une situation qui m'étonne, parce que je ne suis pas arrivé il y a longtemps, et il y avait encore des investissements conséquents."

L'ailier droit de 29 ans, arrivé cet été en provenance de l'Atromitos Athènes, est pourtant venu avec une ambition claire. "L'entraîneur et les joueurs ont été recrutés dans le but d'être promu en Jupiler Pro League. J'ai vérifié, et il n'y avait jamais eu de retard de payement au cours des trois dernières années. C'est une situation très étrange" a conclu Tuur Dierckx.