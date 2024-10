Surprenant : deux joueurs blessés de La Gantoise sont dans le groupe pour affronter un Chelsea qui va faire tourner son effectif

La Gantoise disputera la rencontre la plus difficile de sa phase de ligue de Conference League, ce jeudi à Chelsea. Omri Gandelman et Sven Kums, pourtant blessés, sont du voyage à Londres.

Alors que la première journée de phase de ligue a déjà été disputée, en Ligue des Champions et en Europa League, les équipes disputant la Conference League lanceront officiellement leur campagne, cette semaine.

Si les deux premières rencontres auront déjà lieu ce mercredi, c'est demain, jeudi, que La Gantoise et le Cercle de Bruges, nos deux représentants belges, entreront dans la phase principale de la compétition.

Les Groen & Zwart, de leur côté, auront une bonne occasion de prendre trois premiers points à domicile, face à Saint-Gallen. La tâche sera bien différente pour les joueurs de Wouter Vrancken, qui se rendent à Chelsea.

Gandelman et Kums présents avec Gand, Lavia et Palmer ne joueront pas pour Chelsea

Quatrièmes de la Premier League avec un bilan de 13/18, les Blues sont en pleine bourre et demeurent l'adversaire le plus difficile pour les Gantois, bien qu'Enzo Maresca fera tourner son effectif et s'est notamment passé de Wesley Fofana, Roméo Lavia et Cole Palmer, auteur d'un quadruplé le week-end dernier face à Brighton, pour cette compétition.

Côté Gantois, le départ vers Londres s'est fait ce mercredi matin, depuis l'aéroport d'Ostende. Et selon Het Laatste Nieuws, des joueurs pourtant blessés font bien partie du voyage : Omri Gandelman et Sven Kums. Pour l'ambiance du groupe, pour les faire participer aux entraînements ou pour tenter un coup de poker et les aligner ? Impossible encore de le dire, mais Wouter Vrancken prépare peut-être quelque chose...